نتنياهو يتوعد حماس وسيبحث رد الحكومة على "انتهاكات"

منذ 43 دقيقة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو . رويترز

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، متوعداً بالرد. وقال في بيان الثلاثاء إن حماس سلمت بقايا “جثة رهينة تم بالفعل العثور على رفاته من قبل الجيش الإسرائيلي” سابقاً.

كما أكد أنه سيبحث مع المؤسسة الأمنية رد الحكومة على “انتهاكات” حماس، وفق تعبيره.

من جهته، دعا منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين إلى التحرك بحسم ضد حماس، وذلك لأول مرة منذ تفجر الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، إذ لطالما وجه سهام انتقاداته إلى الحكومة الإسرائيلية.

أتى ذلك، بعدما أوضح مكتب نتنياهو أنه بعد استكمال إجراءات التعرف على الجثة التي سلمتها حماس مساء أمس الاثنين 27\10\2025، “تبيّن أن الرفات تعود إلى الجندي الأسير أوفير تسرفاتي الذي أُعيد من قطاع غزة في عملية عسكرية قبل نحو عامين، وقد تم إبلاغ عائلته بذلك”.

كما شدد المكتب على أن هذا التصرف “يعد انتهاكًا واضحًا للاتفاق من قبل حماس”.

هذا ويرتقب أن يعقد نتنياهو مساء اليوم اجتماعًا مع قادة الأجهزة الأمنية من أجل بحث خطوات الرد على “تلك الخروقات” وفق ما وصفها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وكانت حماس أكدت سابقاً أن مهمة الوصول إلى مواقع الجثث، عملية معقدة، وسط الركام والدمار الهائل في القطاع بعد سنتين من الحرب.

كما شددت الحركة أن كافة من دفنوا جثث الإسرائيليين في غزة سابقاً لقوا حتفهم خلال الغارات الإسرائيلية.

    المصدر :
  • العربية

