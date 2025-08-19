الثلاثاء 25 صفر 1447 ﻫ - 19 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نتنياهو يتّهم ماكرون بتأجيج "نار معاداة السامية"

منذ 10 دقائق
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

A A A
طباعة المقال

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء أن دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بفلسطين كدولة تؤجج “نار معاداة السامية”.

وقال نتنياهو في رسالة وجهها لماكرون: “دعوتكم للاعتراف بدولة فلسطينية تسكب الوقود على نار معاداة السامية هذه. هذه ليست دبلوماسية، بل استرضاء. إنها تكافئ إرهاب حماس، وتزيد من إصرار حماس على عدم إطلاق سراح الرهائن، وتشجع أولئك الذين يهددون اليهود الفرنسيين، وتغذي الكراهية التي تجوب شوارعكم الآن، ضد اليهود”.

ودعا نتنياهو، فرنسا إلى “استبدال الضعف بالفعل، والتساهل بالحزم، وأن يتم ذلك قبل موعد واضح: رأس السنة العبرية في 23 أيلول” المقبل.

    المزيد من أخبار العالم

    علم الولايات المتحدة
    AA+ستاندرد اند بورز تؤكد التصنيف الائتماني لأمريكا عند
    علم تركيا
    الرئاسة التركية: أردوغان وأمين حلف الأطلسي ناقشا الضمانات الأمنية لأوكرانيا
    علم باكستان
    ارتفاع عدد القتلى جراء سيول في شمال غرب باكستان إلى 365

    الأكثر قراءة

    توم براك
    رسائل براك السرية إلى لبنان.. "نزع" لا تفاوض!
    المبعوث الأميركي توم باراك. رويترز
    هذا ما قاله باراك عن بري
    وثقة احتجاجية في الضفة الغربية دعما للأسرى في سجون إسرائيل
    غزة تحت القصف
    فلسطين تتضامن مع الأسرى وسط تدهور أوضاعهم في السجون الإسرائيلية