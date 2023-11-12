نتنياهو: يجب أن يكون لجيشنا حضور في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد إن إسرائيل عرضت تقديم الوقود لمستشفى الشفاء في غزة والذي توقف عن العمل في خضم قتال عنيف مع حماس، لكن الحركة رفضت استلامه.

جاء ذلك في إطار رد نتنياهو على سؤال لشبكة (إن.بي.سي) الإخبارية عما إذا كانت مزاعم إسرائيل بأن حماس لها مركز قيادة تحت المستشفى الرئيسي في غزة تبرر تعريض حياة المرضى والأطفال للخطر.

وقال نتنياهو “بالعكس، عرضنا في الواقع الليلة الماضية منحهم ما يكفي من الوقود لتشغيل المستشفى وتشغيل الحضانات وما إلى ذلك لأننا (ليس لدينا) معركة مع المرضى أو المدنيين على الإطلاق”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه مستعد لإجلاء الأطفال من مستشفى الشفاء الأحد لكن مسؤولين فلسطينيين قالوا إن من بالداخل ما زالوا محاصرين وإن ثلاثة أطفال حديثي الولادة توفوا والعشرات عرضة للخطر بسبب انقطاع الكهرباء. كما أن القتال مستعر على مقربة من المستشفى.

وسُئل نتنياهو عما إذا كان لدى إسرائيل خطة لتوصيل الوقود إلى غزة لتشغيل المستشفيات، فقال “عرضنا على مستشفى الشفاء الوقود، لكنهم رفضوا.

“حماس (التي) تختبئ في المستشفيات وتتمركز هناك، لا تريد الوقود للمستشفى… يريدون الحصول على الوقود الذي سيأخذونه من المستشفيات لأنفاقهم، إلى آلة الحرب الخاصة بهم”.

وتنفي حماس مزاعم إسرائيل بأن لها مراكز قيادة تحت مستشفى الشفاء ومستشفيات غزة الأخرى. ولم تعلق بعد على تصريحات نتنياهو.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد صرح لـ”سي إن إن”، نحن لا نريد أن ينتقدنا المجتمع الدولي بل أن يدعمنا في حربنا على “الإرهاب”.

وتابع وقف إطلاق النار الذي سنوافق عليه هو الذي يؤدي لإطلاق سراح الأسرى بالكامل، وأضاف نتحدث عن وقف مؤقت للقتال لا عن وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب.

فيما أشار انه يجب أن يكون لجيشنا حضور في غزة وعلى أي سلطة مدنية فيه الموافقة على نزع السلاح، وندعو لصياغة مختلفة للسلطة المدنية في غزة بعد الحرب للتأكد أنها ستعلم الأطفال التعاون معنا، وتابع، أقول لكل من يتهمني بعدم تحمل المسؤولية سأرد عليهم بعد الحرب.