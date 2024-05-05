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نتنياهو يختبئ خلف 'مسؤول دبلوماسي' في تصريحات حول صفقة وقف الحرب في غزة

منذ 44 دقيقة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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كشف صحفيان إسرائيليان أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر تصريحات حول صفقة وقف حرب غزة التي يتم التفاوض عليها في القاهرة، السبت، لكنه نسبها إلى “مسؤول دبلوماسي”، بهدف إفشال المفاوضات.

وأكد الصحفي يارون أبراهام من القناة 12 أنه “لن يشارك في هذه اللعبة”، مشيرا إلى أن “نتنياهو هو المسؤول الذي أصدر تلك التصريحات”.

وأضاف أبراهام: “هذه التصريحات لا تعبر عن وجهة نظر مجلس الحرب بأكمله”.

كما أكد أن المسؤول الذي قال في الأيام الأخيرة أن الجيش الإسرائيلي سيجتاح رفح بريا هو أيضا نتنياهو.

وقال أبراهام إن نتنياهو لم يدعُ الوزير بيني غانتس والمراقب غادي أيزنكوت لمكالمة هاتفية، السبت، لاتخاذ قرار بعدم إرسال وفد إلى القاهرة.

وشارك في المكالمة وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساتشي هانغبي.

كما أشار إلى نفس الأمر المحلل العسكري لصحيفة “هآرتس” عاموس هاريل.

وقال هاريل إن رئيس الوزراء الإسرائيلي هو من أصدر البيانات، مشيرا إلى أنها تعيق فرص التوصل إلى صفقة في مرحلة حرجة للمفاوضات حول اتفاق الرهائن.

وتستمر المفاوضات في القاهرة، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق طال انتظاره لوقف الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ نحو 7 أشهر.

لكن تبقى نقطة الخلاف الرئيسية هي رغبة حركة حماس في إنهاء الحرب بشكل كامل، بينما تصر إسرائيل على استئنافها لاجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والقضاء على ما تبقى من كتائب حماس هناك.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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