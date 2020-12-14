نتنياهو يدخل الحجر الصحي بعد مخالطته شخصا مصاب بكورونا

سيخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الاثنين، للحجر الصحي بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الاثنين، أن نتنياهو سيدخل الحجر الصحي، حتى يوم الجمعة المقبل بعد لقائه بشخص مصاب بفيروس كورونا.

وأعلن مكتب نتنياهو أن “رئيس الوزراء خضع أمس واليوم لفحوصات لتشخيص إصابته بالفيروس، وكانت نتائجها سلبية”.

وذكر الحساب الرسمي لنتانياهو على تويتر: “لاحقا لتحقيق وبائي أجري معه، سيدخل رئيس الوزراء نتانياهو الحجر الصحي وذلك حتى يوم الجمعة”.

وأوضح أن دخول الحجر الصحي يأتي “بعد أن تبين أنه التقى شخصا مصابا بشكل مؤكد بفيروس كورونا”.

وتابع: “رئيس الوزراء خضع أمس واليوم لفحوصات لتشخيص إصابته بالفيروس وكانت نتائجها سلبية”.

ومنذ ظهور الوباء في إسرائيل، خضع نتانياهو مرات عدة لفحوص كورونا، وكانت نتائجها كلها سلبية.

وهذه المرة الرابعة التي يدخل خلالها نتنياهو الحجر الصحي منذ بدء جائحة كورونا.

يذكر أن إسرائيل سجلت حتى، الاثنين، أكثر من 358 ألف إصابة بكورونا، من بينها 3003 حالة وفاة. أما عدد الحالات التي تماثلت للشفاء فناهزت الـ337 ألفا.