نتنياهو يدعو الأمم المتحدة لمنع عودة البرنامج النووي الإيراني

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن على العالم ألا يسمح لإيران بإعادة بناء برامجها النووية والعسكرية، وذلك قبل يوم واحد من إعادة فرض الأمم المتحدة عقوبات على طهران.

ومن المقرر إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران اعتبارا من غد السبت في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (عند منتصف الليل بتوقيت غرينتش) وذلك بعد أن أطلقت ثلاث دول أوروبية، معروفة باسم الترويكا الأوروبية، عملية مدتها 30 يوما متهمة طهران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي يهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية.

وقال دبلوماسيون إن الاقتراح الروسي والصيني بتأجيل فرض العقوبات لمدة ستة أشهر يُرجح ألا يحظى بالموافقة، وذلك عندما يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة بعد أن فشلت المحادثات التي جرت في الآونة الأخيرة بين إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في كسر حالة الجمود.