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نتنياهو يدعو الملك المغربي إلى زيارة إسرائيل

منذ 15 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الملك المغربي محمد السادس إلى زيارة إسرائيل، بحسب ما كشف أوفير جندلمان، المتحدث باسم نتنياهو للإعلام العربي.

وذكر جندلمان في تغريدة عبر “تويتر” أن “رئيس مجلس الأمن القومي بن شبات، التقى بالعاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي دعاه نيابة عن نتنياهو لزيارة إسرائيل”.

وقال إن “الاجتماع الختامي للزيارة عقد منتصف الليلة الماضية بمشاركة رئيس مجلس الأمن القومي بن شبات ومستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ومستشار العاهل المغربي الملك محمد السادس فؤاد علي الهمة”.

وأكد أنه “خلال الزيارة تم التوقيع على إعلان مشترك حول إقامة علاقات بين إسرائيل والمغرب، وسيتم فتح بعثة رسمية مغربية في إسرائيل في غضون أسبوعين تقريبا”، وذلك بحسب RT.

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