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نتنياهو يدعو غانتس لتشكيل حكومة وحدة معاً

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دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، منافسه الرئيسي بيني غانتس، إلى أن يشكلا معا حكومة وحدة، بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات العامة التي أجريت، الثلاثاء، تقارباً كبيراً بينهما يحول دون إمكانية أن يشكل أحدهما ائتلافا حكوميا.

وقال نتنياهو في رسالة مصورة، إنه يفضّل “تشكيل ائتلاف يميني، لكن نتائج الانتخابات أظهرت أن ذلك غير ممكن”، مؤكداً أنه بذلك “لن يكون على الناس الاختيار بين الكتلتين”.

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يذكر أن غانتس ينتمي لتيار الوسط، وهو زعيم حزب “أزرق أبيض”. ولم يرد تعقيب بعد من المتحدثة باسم الحزب.

المصدر: العربية.نت – وكالات

 

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