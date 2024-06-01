نتنياهو يرفض وقف إطلاق النار في غزة بشكل دائم "قبل القضاء على حماس"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (السبت 1-6-2024) إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يمكن أن يتم إلا بعد القضاء على القدرات العسكرية والقيادية لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وجاءت التصريحات في بيان نشر على الإنترنت بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إسرائيل اقترحت اتفاقا من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق حماس سراح الرهائن.

وقال نتنياهو إن “شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتغير، وهي القضاء على قدرات حماس العسكرية وقدرتها على القيادة وإطلاق سراح جميع الرهائن وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل”.

وأضاف أن “إسرائيل ستبقى مصرة على تحقيق هذه الشروط قبل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وفكرة أن إسرائيل ستوافق على وقف دائم لإطلاق النار قبل تحقق هذه الشروط غير مطروحة”.