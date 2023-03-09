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نتنياهو يزور إيطاليا لتعزيز العلاقات الاقتصادية

منذ ساعة واحدة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبيل زيارة لإيطاليا إنه يرغب في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى إمكانية إمداد روما بالغاز الطبيعي.

وقال نتنياهو في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية نشرت، الخميس، “أود أن أرى المزيد من التعاون الاقتصادي (بين إسرائيل وإيطاليا) … أعتقد أن العلاقة الوثيقة مع شركاتكم ستكون إيجابية لكلا الجانبين”.

وأضاف “ثم أن هناك الغاز الطبيعي: لدينا الكثير منه وأود أن أناقش كيفية نقله إلى إيطاليا لدعم نموكم الاقتصادي”.

وتسعى إيطاليا إلى إيجاد بديل لوارداتها من الطاقة من روسيا بعد غزو موسكو أوكرانيا العام الماضي.

وفي يونيو حزيران العام الماضي وقعت إسرائيل ومصر اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

ووقعت إسرائيل أيضا في نوفمبر تشرين الثاني اتفاقا مبدئيا مع شركتي توتال إنرجيز وإيني يسمح لهما بالبدء في التنقيب عن الغاز الطبيعي في إطار اتفاق تاريخي لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.

ووصل نتنياهو، الذي يواجه احتجاجات بسبب خطة الحكومة لإجراء تغييرات قضائية، إلى إيطاليا اليوم الخميس في زيارة تستمر ثلاثة أيام.

وقال لصحيفة لا ريبوبليكا إنه سيطلب من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف “أعتقد أن الوقت قد حان لكي تعترف روما بالقدس عاصمة لأجداد الشعب اليهودي على مدار ثلاثة آلاف عام مثلما فعلت الولايات المتحدة في بادرة صداقة كبيرة”.

    المصدر :
  • رويترز

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