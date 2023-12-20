نتنياهو يسبق مجلس الأمن.. "لا وقف لإطلاق النار قبل تحقيق كل الأهداف"

استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة قبل أن تحقق إسرائيل “كل الأهداف”، التي وضعتها، وفي مقدمها “القضاء” على حركة حماس.

وقال نتنياهو في بيان “لن نتوقف عن القتال حتى نحقق كل الأهداف التي وضعناها لأنفسنا: القضاء على حماس والإفراج عن الأسرى لديها، ووضع حد للتهديد القادم من غزة”.

وتأتي تصريحات نتنياهو على وقع مباحثات لإقرار هدنة جديدة في القاهرة التي وصلها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الأربعاء.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق الأربعاء على قرار يدعو إلى “تعليق” الأعمال القتالية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال نتنياهو إن القوات الإسرائيلية تقاتل نشطاء حماس “في كل مكان” في قطاع غزة.

وأضاف: “من يعتقد أننا سنتوقف فهو منفصل عن الواقع.. نقاتل حماس بنيران عنيفة، في كل مكان، بما في ذلك اليوم”.

وتابع أن إسرائيل تهاجم أعوان حماس قائلاً: “نهاجم المتواطئين معهم سواء القريبون أو أولئك البعيدون”.

من جهتها قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم إنها استهدفت قوة إسرائيلية من 12 جنديا تحصنت داخل مبنى في حي الدرج شمال شرقي مدينة غزة بقذيفتي أفراد وعدد من القنابل اليدوية وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

وأضافت الكتائب في سلسلة بيانات على حسابها في تليغرام أنها قتلت 4 جنود وجرحت آخرين في اشتباك مع قوة راجلة في منطقة السرايا بمدينة غزة. كما استهدفت 8 آليات إسرائيلية في منطقتي الصبرة وتل الهوا بمدينة غزة واشتبكت مع وحدات الإنقاذ بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية وقتلت وجرحت عددا منهم.

وقالت القسام إنها استهدفت أيضا 3 دبابات ميركافا بقذائف “الياسين 105” شرق معسكر جباليا شمال غزة، و3 دبابات وناقلة جند بعبوة “شواظ” وقذائف “الياسين 105” في خان يونس جنوب القطاع.