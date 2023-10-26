نتنياهو يستشير جنرال سابق.. والأخير: هناك خلافات ويجب أن يتجادلوا لأيام وليال

وسط القصف المستمر على قطاع غزة، والخوف من توسع رقعة الصراع الى الشرق الأوسط تتصاعد المخاوف دولياً وداخلياً، من تداعيات “العملية البرية” للقطاع المكتظ بالسكان، وسط تحذير من أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس من نتائجها على سلامتهم.

فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده تستعد لاجتياح غزة، بينما نفى الرئيس الأميركي جو بايدن الطلب من إسرائيل تأجيل الغزو.

فيما أفيد بأن الإدارة الأميركية طلبت من تل أبيب تأجيل العملية ريثما تصل كافة الإمدادات إلى الشرق الأوسط، فضلا عن حل قضية الأسرى.

كذلك، أفادت مصادر مطلعة أن نتنياهو يستشير مجموعة من الخبراء الأمنيين، من ضمنهم يعقوب أميدرور، الجنرال السابق ومستشار نتنياهو للأمن القومي من العام 2011 إلى العام 2013.

ولم يعلق عميدرور على أي نقاشات عسكرية جرت مؤخراً مع رئيس الوزراء حول عملية الاجتياح لغزة.

لكنه أكد أن وجهات النظر المتضاربة بين القادة السياسيين والعسكريين في إسرائيل حول الغزو، صحية وتفيد الخطط التي ستوضع في هذا الشأن.

كما أضاف “الحمد لله أن هناك خلافات.. يجب أن يتجادلوا لساعات، لأيام وليال”، معتبرا أن هذا جوهر النظام، وفق ما نقلت صحيفة “واشنطن بوست”.

إلى ذلك، فجر مفاجأة من العيار الثقيل، إذ كشف أن إحدى أكبر الصدمات مؤخرا كانت إطلاق صواريخ كروز باتجاه إسرائيل يوم الخميس الفائت، وهو وابل أسقطته مدمرة بحرية كانت جزءًا من الأسطول الذي أرسله بايدن إلى شرق البحر الأبيض المتوسط خلال الأيام الماضية.

وسلط هذا الهجوم الضوء على المخاطر المتزايدة من توسع الصراع في المنطقة مع استمرار إسرائيل في قصف غزة.

كما دعت جماعات أخرى لها علاقات مع إيران، في سوريا والعراق وحتى اليمن، عناصرها إلى استهداف إسرائيل وحلفائها بسبب دعمهم للحرب على غزة.

ومنذ تفجر الصراع إثر الهجوم الذي شنته حماس على مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، يوم السابع من أكتوبر تتزايد المخاوف من تفلت الأمور، واندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط، وسط قلق من تزايد من الهجمات على قوات وقواعد أميركية في المنطقة، فضلا عن مسألة تأثر سلامة الأسرى الذين يبلغ عددهم ما يقارب 222.

ما دعا الإدارة الأميركية من السعي خلف الكواليس إلى إقناع القيادة الإسرائيلية بتأجيل الغزو.

وفي السياق، كشف مسؤول أميركي لشبكة “إن بي. سي نيوز”، مساء أمس الأربعاء 25\10\2023، أن البيت الأبيض يؤيد إعلان هدنة لمدة غير محددة للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة ومساعدة الراغبين في الخروج الآمن من القطاع.

وأضاف المسؤول الذي لم يتم الكشف عن اسمه أن إدارة بايدن “تسير على حبل مشدود، فهي تسعى للموازنة بين ضرورة دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم المباغت الذي تعرضت له وضرورة إفساح المجال لتوصيل المساعدات الإنسانية”.