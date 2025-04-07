نتنياهو يسعى لتخفيف تداعيات الرسوم الجمركية خلال محادثاته مع ترامب

يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الحد من وطأة الرسوم الجمركية المفروضة على إسرائيل عندما يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، وهي زيارة من المرجح أن تحظى بمتابعة دقيقة من قادة العالم في ظل تراجع الأسواق العالمية.

وسيكون نتنياهو أول زعيم أجنبي يعقد اجتماعا مباشرا مع ترامب منذ إعلانه سياسة الرسوم الجمركية الشاملة يوم الأربعاء الماضي.

وبموجب السياسة الجديدة، تُفرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 17 بالمئة على السلع الإسرائيلية. والولايات المتحدة.

ومن المتوقع خلال محادثات اليوم في البيت الأبيض أن يبحث الزعيمان أيضا الحرب الدائرة منذ 18 شهرا في غزة ومصير الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.

ومن المقرر أن يعقد ترامب ونتنياهو مؤتمرا صحفيا مشتركا في الثانية والنصف بعد ظهر اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:30 بتوقيت غرينتش). وسيكون هذا أول مؤتمر صحفي لترامب منذ إعلان الرسوم الجمركية.

وربما تشير نتائج المحادثات إلى استعداد ترامب للتنازل عن الرسوم الجمركية وكيفية مخاطبته على النحو الأمثل.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية مساء أمس الأحد، بينما كان في طريقه إلى واشنطن عائدا من فلوريدا، “سنتحدث عن التجارة”.

وأثرت خطط رسوم ترامب الجمركية سلبا على أسواق المال العالمية، وتستعد وول ستريت اليوم لمزيد من الاضطرابات بعد أن حذر الرئيس الأمريكي الحكومات الأجنبية من أنها ستضطر إلى دفع “الكثير من الأموال” لرفع هذه الرسوم التي سماها “دواء”.

وقال مدير المجلس الاقتصادي القومي الأمريكي كيفن هاسيت لقناة فوكس نيوز إن ترامب أمضى معظم عطلة نهاية الأسبوع في التحدث هاتفيا مع قادة أجانب بشأن الرسوم الجمركية، دون أن يفصح عن أسمائهم.