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نتنياهو يصعد من جديد: لا هدنة في غزة دون إطلاق سراح الرهائن

منذ 6 دقائق
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الأحد 7-4-2024) إن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار بعد ستة أشهر من الحرب على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة حتى يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.

وجاءت تعليقاته التي أدلى بها في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء مع بدء جولة جديدة من محادثات الهدنة في مصر.

وقال نتنياهو إنه على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة فإن إسرائيل لن تذعن للمطالب “المبالغ فيها” من حماس التي تدير قطاع غزة.

وأكد نتنياهو أن الحرب مستمرة ونحن على بعد خطوة من تحقيق النصر، لكن الثمن الذي دفعناه كان مؤلما.

وأشار إلى استعداد حكومته للتوصل لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن من غزة، لكنهم غير مستعدين للإذعان لمطالب حماس المبالغ فيها.

من ناحية أخرى، قال مسؤول بالحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد إن وفدا إسرائيليا سيشارك في أحدث جولة من المفاوضات في القاهرة بهدف التوصل إلى هدنة في الصراع في غزة واتفاق لإطلاق سراح الرهائن.

    المصدر :
  • رويترز

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