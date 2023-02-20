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نتنياهو يصف بيان مجلس الأمن بانه "متحيز"

منذ ساعة واحدة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين بيان مجلس الأمن الدولي الذي يدين النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية بأنه “متحيز” وانتقد الولايات المتحدة لدعمها إياه.

وقال مكتب نتنياهو “البيان كان ينبغي ألا يصدر وكان ينبغي للولايات المتحدة ألا تنضم إليه”.

هذا وأصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيانا رسميا الاثنين أعرب فيه عن “القلق العميق والاستياء” إزاء إعلان إسرائيل في 12 فبراير\شباط عن مزيد من البناء والتوسع في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا في بيان رئاسي تم الاتفاق عليه بالإجماع “مجلس الأمن يكرر التأكيد على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد بشكل خطير إمكانية حل الدولتين على أساس حدود 1967”.

    المصدر :
  • رويترز

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