نتنياهو يطالب سكان غزة بالخروج من المدينة فوراً

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيرا لسكان مدينة غزة طالبهم فيه بمغادرتها على الفور، وذلك بعد ساعات من إعلان إسرائيل عزمها تكثيف غاراتها الجوية على القطاع.

قال نتنياهو “أقول لسكان غزة انتهزوا هذه الفرصة واصغوا إليّ جيدا: لقد تم تحذيركم- غادروا الآن”.

وأضاف نتنياهو أن القوات الإسرائيلية تنظم صفوفها الآن وتتجمع داخل مدينة غزة من أجل عملية برية.

واستُشهد 46 فلسطينيا منذ ساعات الفجر، بينهم 26 في مدينة غزة و8 من طالبي المساعدات، الذين استُهدفوا أثناء انتظارهم قرب شارع الرشيد شمال غربي المدينة، في حين توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشن ما وصفه بـ” إعصار مدو” على القطاع.

كما شيّع الأهالي في مجمع الشفاء الطبي 25 شهيدا قضوا جراء استهداف منازل وخيام نازحين، في مشهد مؤثر يعكس حجم الكارثة الإنسانية المتواصلة.

وواصل الاحتلال أمس الأحد استهداف الأبراج والمباني في غزة، حيث شن غارات على عمارة الرؤية التي تتكون من 7 طوابق وتضم أكثر من 30 شقة.

وقبل استهداف العمارة وجهت القوات الإسرائيلية إنذارا لإخلاء العمارة، كما حذرت سكان مبنى الخيام المجاور وطالبتهم بمغادرته فورا، وادعى الاحتلال أن مبنى العمارة المستهدفة يضم ما سماها “بنى تحتية” لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بداخله وبجواره.

حصيلة القتل والتجويع

من جهتها، قالت وزارة الصحة بغزة، في تقريرها اليومي، إن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 64,522 شهيدا و163,096 مصابا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأوضحت أن عددا كبيرا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز فرق الإنقاذ والإسعاف عن الوصول إليهم بسبب القصف المستمر.

وذكرت أن حصيلة ضحايا منتظري المساعدات ارتفعت منذ 27 مايو/أيار الماضي إلى 2430 شهيدا و17 ألفا و794 مصابا، بعد استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة 85 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.