الأحد 9 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022 |
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نتنياهو يعلن دعمه للعملية العسكرية على قطاع غزة

منذ ساعة واحدة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، دعمه الكامل للحكومة وقوات جيش الاحتلال في عمليته على قطاع غزة.

وقال نتنياهو، عقب لقاء برئيس الحكومة، يائير لابيد، “أقدم الدعم الكامل للحكومة وقوات الجيش، وأقف إلى سكان الجنوب لموقفهم الحازم”، مشيراً إلى أنه تلقى تحديثا تفصيليا عن التطورات.

وأضاف: “قدمت بعض النصائح بناء على تجربتي، وأعتقد يمكنني المساعدة”.

وكان مراسلنا قد أفاد في وقت سابق بأن رئيس حكومة الاحتلال، يائير لابيد، التقى نتنياهو، اليوم الأحد، لإحاطة الأخير بمستجدات العملية العسكرية على قطاع غزة.

وأشارت صحيفة “يديعوت آحرونوت” إلى أن نتنياهو، الذي رفض في السابق لقاء لابيد، جاء هذه المرة بعد أن أعلن مكتب نتنياهو أن مكتب لابيد اتصل به لدعوة للقاء لعرض المستجدات.

ولفتت إلى أن مكتب نتنياهو أرسل رسالة أمس إلى السكرتير العسكري لرئيس الحكومة، اللواء آفي جيل، وطلب منه تحديثا أمنياَ.

وكان لابيد قد أعلن أمس بيانا، أوضح فيه أنه على ضوء التطورات الأمنية، فإنه يدعو – كما يقتضي القانون، رئيس المعارضة في الكنيست للحصول على تحديث أمني مع السكريتر العسكري.

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