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نتنياهو يقدم عرضاً لأفيغدور ليبرمان لتولي وزارة الدفاع

منذ 5 دقائق
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

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أوضح أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، اليوم الأحد 2 حزيران/يونيو 2024، أنه تلقى نهاية الأسبوع الماضي عرضا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليتولى وزارة الدفاع.

وقال ليبرمان لموقع “واينت” العبري، “نتنياهو يتعرض لضغوط شديدة جدا. كانت هناك عروض للانضمام في الأسبوع الماضي أيضا، هذه العروض بعلم نتنياهو”.
وشغل ليبرمان في السابق مناصب حكومية وبرلمانية، فقد دخل الكنيست في العام 1999، ثم في فترات مختلفة تولى وزارة الطاقة ونيابة رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية، التي تركها في مايو من العام 2015.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين نتنياهو ووزير دفاعه الحالي يوآف غالانت شهدت محطات عديدة من التوتر، كانت وصلت إلى أوجها قبيل الحرب، حيث أقاله نتنياهو ومن ثم تراجع عن قراره.

ونشب في الأسابيع الأخيرة سجال كلامي علني غير مسبوق بين غالانت ونتنياهو، حول إدارة قطاع غزة بعد الحرب.

وانتقد غالانت التأخر في الاتفاق على مستقبل غزة، إذ رأى أن استمرار التردد قد يؤدي مستقبلا إلى احتلال عسكري للقطاع، الأمر الذي رفضه بشكل قاطع بسبب الخطر الذي سيشكله ذلك على أمن إسرائيل بالإضافة إلى الكلفة المالية والعسكرية والسياسية الباهظة التي لا طاقة لإسرائيل على تحملها.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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