نتنياهو يقول إن القضاء على حماس ضروري لصعود حكم فلسطيني بديل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء إن القضاء على حماس في قطاع غزة ضروري لصعود أي حكم فلسطيني بديل هناك، معتبرا أن ترك حماس في مكانها سيشكل تهديدا لمن سيخلفها.

ورد نتنياهو أيضا على الانتقادات الغربية للعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح بجنوب غزة، قائلا “الكارثة الإنسانية التي تم الحديث عنها لم تحدث ، ولن تحدث”.

وكان أكّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم، أن إسرائيل بحاجة إلى خطة واضحة وملموسة لمستقبل قطاع غزة حيث تواجه احتمال حدوث فراغ في السلطة يمكن أن تملأه الفوضى.

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي في كييف إن العملية الإسرائيلية المحدودة في رفح أحدثت تأثيرا سلبيا في وقت كانت تتخذ فيه إسرائيل خطوات مهمة لتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة.