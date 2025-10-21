نتنياهو يلتقي برئيس المخابرات المصرية

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن رئيس الوزراء التقى برئيس المخابرات المصرية في القدس اليوم الثلاثاء 21\10\2025.

وأضاف في بيان أنهما ناقشا خلال اللقاء دفع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدما، والعلاقات بين إسرائيل ومصر، وتعزيز السلام بينهما.

هذا وذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن رئيس المخابرات العامة المصرية سيتوجه إلى إسرائيل لإجراء محادثات مع المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف ومسؤولين إسرائيليين، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتأتي الزيارة في وقت تتكثف فيه التحركات الدبلوماسية الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد في غزة، ودفع المسار نحو تفاهمات أوسع لوقف القتال وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.