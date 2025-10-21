الثلاثاء 29 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 21 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نتنياهو يلتقي برئيس المخابرات المصرية

منذ ساعتين
آخر تحديث: 21 - أكتوبر - 2025 2:15 مساءً
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

A A A
طباعة المقال

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن رئيس الوزراء التقى برئيس المخابرات المصرية في القدس اليوم الثلاثاء 21\10\2025.

وأضاف في بيان أنهما ناقشا خلال اللقاء دفع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدما، والعلاقات بين إسرائيل ومصر، وتعزيز السلام بينهما.

هذا وذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن رئيس المخابرات العامة المصرية سيتوجه إلى إسرائيل لإجراء محادثات مع المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف ومسؤولين إسرائيليين، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتأتي الزيارة في وقت تتكثف فيه التحركات الدبلوماسية الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد في غزة، ودفع المسار نحو تفاهمات أوسع لوقف القتال وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

نساء سودانيات من مطابخ مجتمعية يديرها متطوعون محليون يوزعن وجبات طعام على الأشخاص المتضررين من النزاع والجوع الشديد والذين لا تصلهم المساعدات الدولية، في أم درمان، السودان. رويترز
الأمم المتحدة: نزوح 4000 شخص خلال أسبوع في السودان بسبب الاشتباكات
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يصل برفقة زوجته كارلا بروني ساركوزي خلال وصوله للمحكمة، في محكمة باريس، فرنسا، 25 سبتمبر 2025. رويترز
بعد ساعات قليلة من دخوله سجن.. محامو ساركوزي يطالبون بالإفراج عنه
رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، الدكتور خليل الحية
خليل الحية: ما سمعناه من الوسطاء ومن الرئيس الأميركي يطمئننا أن الحرب في غزة انتهت

الأكثر قراءة

انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني
انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني.. وترجيحات عن استدراج لـ"فخ"
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
لبنان على فوهة البركان.. التسوية تتأرجح بين إنذار واشنطن ومعاندة المحور!
المبعوث الأميركي توم باراك
الفرصة الأخيرة لبيروت.. باراك يحذّر من "مواجهة كبرى" إذا لم يُنزع سلاح حزب الله