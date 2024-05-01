نتنياهو ينتقد تصريحات مراقب الدولة: "مناوشة غير ضرورية"

أعلن مراقب الدولة في إسرائيل، متنياهو أنغلمان، اليوم الأربعاء، البدء في التحقيق بسلوكيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.

وطالب أنغلمان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي بالتعاون في التحقيق بأحداث 7 أكتوبر، مضيفا: “من حق الإسرائيليين الحصول على أجوبة فيما يتعلق على من تقع مسؤولية الفشل”.

ورد نتنياهو على تصريحات أنغلمان قائلا: “ما يفعله مراقب هو مناوشة ومعارضة غير ضرورية في زمن الحرب”.

ويعتبر مراقب الدولة في إسرائيل مستقل تماما عن الحكومة ومسؤول فقط أمام الكنيست وحده.

وفي نيسان الفائت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بعد إقراره بـ”مسؤوليته” عن إخفاقات إبان هجوم 7 أكتوبر، والذي شكّل شرارة اندلاع الحرب في قطاع غزة.

ويواجه نتنياهو والقادة في المؤسستين العسكرية والأمنية اتهامات “الفشل الاستخباراتي” الذي مكن حماس من تنفيذ هجومها أكتوبر الفائت.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.