نتنياهو ينتقد ماكرون: ما فعلته حماس في غزة ستكرره بباريس

مصير سكان غزة يقع على عاتق حماس، بهذه العبارة رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ساعات قليلة من إدانة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قتل النساء والأطفال في غزة، ويبدو أن تصريحات الأخير أثارت حفيظة نتنياهو.

إذ لم تمض ساعات على انتقادات ماكرون، حتى جاء رد نتنياهو، فقد اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن المسؤولية عن مصير سكان غزة يقع على عاتق “حماس” فقط، وليس إسرائيل”.

ونقل مكتب نتنياهو عنه قوله في بيان مفصل نشر بوقت متأخر ليل أمس الجمعة 10\11\2023 على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا)، إن “مسؤولية التسبب في الأذى للمدنيين في قطاع غزة تقع على عاتق حماس – وليس إسرائيل”.

كما أشار إلى أن “ما فعلته حماس في غزة ستكرره بباريس ونيويورك”، وفق تعبيره.

وفي بيانه، جمع نتنياهو بين اسم “حماس” و”داعش”، وقارن مرة أخرى بين “تصرفات من وصفهم بالمتطرفين الفلسطينيين وجرائم مقاتلي داعش”.

كذلك قال: “دعونا نتذكر أن إسرائيل دخلت الحرب لأن المنظمة الإرهابية قتلت بوحشية مئات الإسرائيليين واختطفت أكثر من 200 إسرائيلي”.

وكان ماكرون حضّ في مقابلة مع “بي بي سي” بثت مساء الجمعة 10\11\2023 “إسرائيل على وقف” القصف الذي يقتل المدنيين. وقال “نحن نشاطر إسرائيل وجعها ونشاركها رغبتها في التخلص من الإرهاب.. لكن ثمة مدنيون يُقصفون، هؤلاء الأطفال هؤلاء النساء هؤلاء الكبار في السن يتعرضون للقصف والقتل ولا يوجد أي مبرر ولا أي شرعية لذلك. لذا نحض إسرائيل على التوقف”.

كما شدد على أنه “لا يوجد حل آخر سوى هدنة إنسانية أولا” للتحرك نحو “وقف لإطلاق النار يتيح حماية جميع المدنيين الذين لا علاقة لهم بالإرهابيين”.

وقال “يستحيل شرح أننا نريد مكافحة الإرهاب من خلال قتل أبرياء”.

Hamas – ISIS is cruelly holding our people hostage – women, children, the elderly – and thus committing a crime against humanity.

Hamas – ISIS is using schools, mosques and hospitals as terrorist command centers.

