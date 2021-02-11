نتنياهو ينضم إلى "تيك توك"

انضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس إلى تطبيق “تيك توك” الصيني.

وفي فيديو نشره عبر “تويتر”، شارك نتنياهو مع متابعيه حسابه الجديد، وشجعهم فيه على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

يذكر أن القائمين على موقع “فيسبوك” أعلنوا الشهر الماضي عن حذف منشور وتجميد خاصية لتبادل الرسائل بصفحة نتنياهو، بسبب مخالفة سياسة منصة التواصل الاجتماعي.

עדכון מהטיק טוק שלי: pic.twitter.com/LpRlcVp1ph — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) February 10, 2021

وكانت الصفحة قد طلبت من متابعيها ذكر بيانات أصدقائهم وأقاربهم الذين تجاوزا سن الستين عاما، ولم يحصلوا بعد على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الصفحة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد يتصل بهم لإقناعهم بالحصول على اللقاح.

وقال فرع “فيسبوك” في إسرائيل، إن في هذا مخالفة لسياسة الموقع المتعلقة بخصوصية البيانات الطبية، وذلك بحسب RT