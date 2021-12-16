نتنياهو يهاجم بينيت: الديمقراطية في إسرائيل مهددة

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو أن “الديمقراطية في إسرائيل مهددة”، وذلك بسبب 3 قوانين تنوى حكومة نفتالي بينيت أن تمررها.

وفي فيديو نشره عبر حسابه على “تويتر”، قال نتنياهو متحدثا باللغة الإنجليزية: “أنا في الكنيست، مقر البرلمان الإسرائيلي، الذي يعتبر منارة الديمقراطية في منطقة واسعة جدا.. لكن هذه الديمقراطية مهددة لأن الحكومة تريد تمرير 3 قوانين جديدة، مما يقضي على 3 حريات أساسية في نظام ديمقراطي”.

وأضاف: “القانون الأول هو حرية انتخاب القادة… يريدون تمرير قانون يمنع الأشخاص الذين يمكنهم هزيمتهم في الانتخابات مثلي من الترشح، مما يحرم ملايين الإسرائيليين من اختيارهم للقيادة. القانون الثاني الذي يريدون تمريره هو انتهاك حرية التعبير في وسائل التواصل الاجتماعي، فهم يريدون إيقاف هذا الأمر لأنهم يريدون احتكار كل المناقشات السياسية للبقاء في السلطة. والقانون الثالث هو الحق في الخصوصية. سوف يمررون قانونا يسمح للشرطة بدخول المنازل دون أمر من القاضي… لقد دفنت الحقوق الأساسية للديمقراطية”.

وكانت لجنة وزارية إسرائيلية قد قررت، الأحد، رفع الحراسة الحكومية عن أسرة رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، رغم مزاعمه بإمكانية تعرض أفرادها للاغتيال.

وقالت قناة “كان” الرسمية، إن اللجنة الوزارية لشؤون “الشاباك” (جهاز الأمن العام)، قررت إزالة الحراسة والتأمين عن أسرة نتنياهو اعتبارا من غد الاثنين.

وشارك في اجتماع اللجنة، الذي عقد في مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت، مسؤولون من “الشاباك”، ومسؤولون أمنيون آخرون.

وقال وزير الأمن الداخلي “عومر بارليف” في تغريدة بحسابه على “تويتر”: “عندما يقول جهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل والموساد إنه لا يوجد تهديد لأسرة نتنياهو فالقرار سهل”.

وأضاف: “أنا على ثقة بجهاز الأمن العام والشرطة الاسرائيلية، وفي حالة وجود مثل هذا التهديد فسوف يتم كشفه والتعامل معه”.

والسبت، قال نتنياهو في حسابه بـ”تويتر”: “تقدمت الليلة بشكوى أخرى للشرطة بشأن المزيد من التحريض على قتل زوجتي سارة وأبنائي يائير وأفنير