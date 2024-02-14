الأربعاء 4 شعبان 1445 ﻫ - 14 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نتنياهو يهدد بعملية قوية في رفح

منذ 52 دقيقة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

A A A
طباعة المقال

هدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعزم قوات الاحتلال على الشروع بعملية قوية في رفح عقب مغادرة المدنيين مناطق القتال.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن إسرائيل ستواصل هجومها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في رفح بعد السماح للمدنيين بإخلاء المنطقة الواقعة جنوب قطاع غزة.

وذكر نتنياهو على حسابه على تطبيق تيليجرام للتراسل “سنقاتل حتى النصر التام ويشمل هذا تحركا قويا في رفح أيضا بعد أن نسمح للسكان المدنيين بمغادرة مناطق القتال”.

وتحتل رفح موقعا إستراتيجيا مهما لفلسطين وقطاع غزة، وتعد البوابة الجنوبية الأقرب إلى مصر، والمدينة التوأم لرفح المصرية، التي تبعد عنها أقل من كيلومترين، وتمثل الأهمية ذاتها لمصر، إذ كانت قبل الاحتلال الإسرائيلي حلقة ربط مهمة بين مصر وفلسطين، والمشرق العربي على وجه العموم، وكان يمر من أراضيها خط السكك الحديدية الواصل بين القاهرة وحيفا الذي تم تدميره بعد عام 1967.

وتوالت الاعتراضات والتحذيرات الدولية والإقليمية، من مخاطر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح المكتظة بالمدنيين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

غزة تحت النار
بعد إدانة الفاتيكان "مذبحة" غزة.. السفارة الإسرائيلية تحتج
توقيع اتفاق "ممر اقتصادي" يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
سقوط قتلى وجرحى بصاروخ روسي على خاركيف الأوكرانية

الأكثر قراءة

بهاء الحريري
بهاء الحريري في ذكرى استشهاد رفيق الحريري: أعاهده أن أبقى على المسار الذي رسمه لي حياً وشهيداً
عناصر تابعين لحزب الله
رويترز تكشف عن تفاصيل خطة فرنسا لإنهاء الحرب في جنوب لبنان
الحدود اللبنانية الجنوبية
فيديو لغارات إسرائيلية تهز جنوب لبنان.. إليكم حصيلة الشهداء والجرحى