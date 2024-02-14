نتنياهو يهدد بعملية قوية في رفح

هدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعزم قوات الاحتلال على الشروع بعملية قوية في رفح عقب مغادرة المدنيين مناطق القتال.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن إسرائيل ستواصل هجومها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في رفح بعد السماح للمدنيين بإخلاء المنطقة الواقعة جنوب قطاع غزة.

وذكر نتنياهو على حسابه على تطبيق تيليجرام للتراسل “سنقاتل حتى النصر التام ويشمل هذا تحركا قويا في رفح أيضا بعد أن نسمح للسكان المدنيين بمغادرة مناطق القتال”.

وتحتل رفح موقعا إستراتيجيا مهما لفلسطين وقطاع غزة، وتعد البوابة الجنوبية الأقرب إلى مصر، والمدينة التوأم لرفح المصرية، التي تبعد عنها أقل من كيلومترين، وتمثل الأهمية ذاتها لمصر، إذ كانت قبل الاحتلال الإسرائيلي حلقة ربط مهمة بين مصر وفلسطين، والمشرق العربي على وجه العموم، وكان يمر من أراضيها خط السكك الحديدية الواصل بين القاهرة وحيفا الذي تم تدميره بعد عام 1967.

وتوالت الاعتراضات والتحذيرات الدولية والإقليمية، من مخاطر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح المكتظة بالمدنيين.