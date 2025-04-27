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نتنياهو يهدّد: سندمر المفاعلات النووية الإيرانية ومنشآت التخصيب!

منذ 12 ساعة
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو. رويترز

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو. رويترز

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طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتفكيك الكامل للبرنامج النووي الإيراني، مشدّدا على أن “أي اتفاق مع طهران يجب أن يحرمها من الصواريخ البالستية”.

وقال في خطاب ألقاه في القدس المحتلة وأوردته “فرانس برس”: “عليكم أن تفكّكوا بنيتها التحتية النووية… يجب ألا تكون قادرة على تخصيب اليورانيوم”، مضيفا أن أي اتفاق يجب أن “يحرمها من الصواريخ البالستية”.

واعتبر أن إسرائيل “تعرضت لهجوم بربري من إيران”، متهما طهران بأنها أصبحت “المحرك الرئيسي للهجمات على إسرائيل”.

كما شدد على أن إسرائيل تشكل العائق الأكبر أمام المشروع الإيراني في الشرق الأوسط. وأضاف: “حطمنا المحور الإيراني لكن ما زال أمامنا الكثير لننجزه”.

كما بين أن “إسرائيل تعمل على منع انهيار الشرق الأوسط من خلال التصدي للتمدد الإيراني، ونجحت في توسيع دائرة السلام مع عدة دول عربية”.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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