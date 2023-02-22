نتنياهو يوجه نواب حزبه بالتوقف عن انتقاد محافظ بنك إسرائيل

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، الأربعاء، النواب من حزبه الليكود إلى الكف عن انتقاد محافظ بنك إسرائيل أمير يارون والتدخل في سياساته المتعلقة بأسعار الفائدة.

جاء توجيه نتنياهو، الذي أعلنه متحدث باسم الحزب، بعد أن انتقد وزير الخارجية إيلي كوهين رفع بنك إسرائيل لأسعار الفائدة وعبر نواب آخرون عن استيائهم من يارون بسبب الخطوة التي قالوا إنها أثرت سلبا على أصحاب الرهون العقارية.

وأوضح كوهين اليوم الأربعاء عبر تويتر أنه يدعم استقلالية البنك المركزي.

وانتهج يارون سياسة التشديد النقدي لمكافحة التضخم الذي سجل أعلى مستوى له في 14 عاما عند 5.4 بالمئة في يناير كانون الثاني. ورفع بنك إسرائيل أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماع يوم الاثنين إلى 4.25 بالمئة، وهي الزيادة الثامنة منذ أبريل نيسان الماضي.

كما نبه محافظ بنك إسرائيل النواب، الذين يضغطون من أجل تطبيق تعديلات على النظام القضائي يمكن أن تضعف سلطات المحكمة العليا، بأن استقلال المؤسسات أمر حيوي بالنسبة للتصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل.

وقال متحدث باسم الليكود “رئيس الوزراء نتنياهو أمر نواب الكنيست من حزب الليكود بالتوقف عن التدخل والتحدث في مسألة المحافظ … استقلال بنك إسرائيل ركيزة أساسية للسياسة الاقتصادية التي يقودها رئيس الوزراء منذ عقدين ولن يغير شيء ذلك”.

ويعتقد بعض المحللين أن تراجع الشيقل في الآونة الأخيرة أمام الدولار يعود جزئيا إلى الهجمات السياسية على البنك المركزي. وانخفضت قيمة الشيقل بنحو عشرة بالمئة الشهر الماضي، وهو ما يرجع في الأساس لخطط التغييرات في النظام القضائي.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي لا ينتمي لحزب الليكود “يجب حتى عدم التلميح بالمساس باستقلال بنك إسرائيل لأنه عنصر أساسي لاستقرارنا الاقتصادي”.

وحاول موشيه جافني، رئيس لجنة المالية في الكنيست وزعيم حزب يهودت هتوراة المتطرف الشريك في ائتلاف نتنياهو، تمرير قانون من شأنه تجميد أسعار الفائدة على الرهون العقارية بعد رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة. لكن تم تأجيل القانون.