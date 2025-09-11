الخميس 19 ربيع الأول 1447 ﻫ - 11 سبتمبر 2025 |
نتنياهو يوقع على خطة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية

منذ 57 دقيقة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. رويترز

وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، اتفاقا للمضي قدما في خطة توسع استيطاني مثيرة للجدل، ستشمل أراضي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

وقال نتنياهو خلال زيارة لمستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية والتي ستضاف إليها آلاف الوحدات السكنية الجديدة “لن تكون هناك دولة فلسطينية”.

وكان مشروع (إي1) الاستيطاني، الذي سيشق الضفة الغربية المحتلة ويفصلها عن القدس الشرقية، حصل الشهر الماضي على الموافقة النهائية.

وفي سياقٍ منفصل، نشرت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– صورا تظهر قصف مقاتليها مستوطنة نتيفوت بمنطقة غلاف غزة، وقالت إنه يأتي ردا على “جرائم العدو”.

وأظهر الفيديو أحد مقاتلي لواء الوسطى التابع للسرايا، وهو يجهز صاروخين ويضع توقيع “سرايا القدس” عليهما قبل إطلاقهما باتجاه المستوطنة.

وفي وقت سابق اليوم، نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطعا يظهر تفجير دبابة ميركافا إسرائيلية بعد إلقاء عبوة ناسفة داخل قمرة قيادتها، الثلاثاء الماضي، مما أدى إلى مقتل 4 جنود.

وقالت القسام إن العملية التي تأتي ضمن سلسلة “عصا موسى”، تمت وسط مدينة جباليا شمالي قطاع غزة.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

