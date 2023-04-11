الثلاثاء 20 رمضان 1444 ﻫ - 11 أبريل 2023 |
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نتنياهو يُقرر وقف اقتحامات المستوطنين للأقصى.. وبن غفير يعلّق

منذ دقيقتين
اقتحام الأقصى- الأقصى

اقتحام الأقصى- الأقصى

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أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) اليوم الثلاثاء، بأن المستوى السياسي في “إسرائيل” قرر وقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بدءاً من الغد حتى نهاية شهر رمضان.

ووفق الصحيفة، فإن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرر منع دخول المستوطنين للمسجد الأقصى، حتى نهاية شهر رمضان.

وقال مكتب نتنياهو، إنه في ختام تقييم شامل للوضع الأمني، تقرر منع وصول المستوطنين إلى المسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان بناءً على توصية بالإجماع من وزير الجيش ورئيس الأركان ورئيس (شاباك) ومفوض الشرطة.

تعليق بن غفير

علق وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، على قرار منع المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن بن غفير قوله: “قرار منع المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى خطأ جسيم سيؤدي إلى تصعيد”.

وأضاف: “إضعاف قوة الشرطة في المسجد الأقصى سيخلق أرضية خصبة لتظاهرات ضخمة من التحريض على قتل اليهود وسيناريو إلقاء الحجارة على المستوطنين على حائط البراق”.

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