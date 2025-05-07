نتنياهو: 21 رهينة على قيد الحياة وشكوك حيال 3 آخرين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء إن ثلاثة رهائن إسرائيليين في غزة كان يُعتقد أنهم أحياء ربما لقوا حتفهم، ليبقى 21 رهينة على قيد الحياة يقينا، مؤكدا بذلك تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الصدد.

وقال ترامب في البيت الأبيض أمس الثلاثاء إن 24 رهينة كانوا أحياء قبل أسبوع لكن العدد الآن أصبح 21.

وأضاف دون نقل عن أي مصدر أو تقديم المزيد من التفاصيل “أقول 21 لأن بحلول اليوم أصبحوا 21. توفي ثلاثة”.

وقال جال هيرش منسق إسرائيل لشؤون الأسرى والمفقودين في منشور على موقع إكس إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تحتجز 59 رهينة حاليا 24 منهم على قيد الحياة و35 لقوا حتفهم وهي أعداد لم تتغير منذ الفترة التي سبقت تصريح ترامب.

وأضاف “تتلقى كل أسر المخطوفين باستمرار أحدث معلومات لدينا عن أحبائهم”.