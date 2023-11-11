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نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة دون إعادة الأسرى

منذ 37 ثانية
آخر تحديث: 11 - نوفمبر - 2023 10:12 مساءً
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنهم مستعدون للتحرك في كل الجبهات وخصوصا الشمالي، حيث أشار إلى “إنني حذرت حزب الله سابقًا من الدخول في الحرب”.

وأوضح، في مؤتمر صحافي، أنّ “الجيش سيواصل العمل للسيطرة على القطاع لضمان عدم وجود تهديد من غزة”، معتبرًا أنّ “حماس هي جزء لا يتجزأ من المحور الذي تقوده إيران”.

وأشار نتانياهو، إلى أنّه “لن يكون هناك وقف إطلاق للنار في غزة دون إعادة الأسرى”.

كما قال، “نقدر الدعم العسكري الأميركي المستمر لنا”، لكنه أضاف “هناك أصوات أميركية لا تدعمنا ونحن نحاربها”.

كما طالب الأميركيين بعدم الرضوخ لضغوطات الأقليات في الولايات المتحدة، حسب وصفه.

كذلك، انتقد الأصوات المنددة بالحرب في الغرب.

وتابع “إعادة المخطوفين هدف رئيسي لنا”، مبيناً أن لا وقف لإطلاق النار دون استعادة الأسرى.

كذلك، قال “مفاوضات الإفراج عن الرهائن تتم عبر الموساد”.

وأوضح نتنياهو أن تل أبيب لن تتنازل عن السيطرة الأمنية على غزة بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية أتمت حصارها على قطاع غزة.

وتابع “الجيش سيظل يتحكم أمنيا بقطاع غزة بعد الحرب”.

كما قال “لن نتحدث عن مستقبل غزة إلا بعد القضاء على حماس، مشيرا إلى أن السلام والأمن يأتي بعد القضاء على الحركة المسلحة.

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