نتنياهو: سنواصل حربنا لتحقيق أهدافنا والقضاء على حماس

شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن إسرائيل ستمضي قدما في حربها على حركة حماس في قطاع غزة، مشيدا باستخدام واشنطن حق النقض ضدّ مشروع قرار أممي يدعو لوقف إطلاق النار.

وقال نتنياهو في بيان اليوم السبت عبر الفيديو “أقدّر كثيرا الموقف الصائب الذي اتّخذته الولايات المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.. بالتالي ستواصل إسرائيل حربنا العادلة للقضاء على حماس وتحقيق بقية أهداف الحرب”.

“تكثف الضغط”

في موازاة ذلك اعتبر قائد الجيش الاسرائيلي هرتسي هاليفي أن على إسرائيل أن “تكثف الضغط” على قطاع غزة الذي يتعرض لقصف مستمر في موازاة عمليات برية، وذلك غداة تعطيل الولايات المتحدة قرارا في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف لإطلاق النار.

وفي 8 ديسمبر، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي وعرقلت مشروع قرار إنساني أعدته الإمارات يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وصوت 13 من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن لصالح القرار، بما في ذلك روسيا والصين، وامتنعت بريطانيا العظمى عن التصويت.