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نتيجة ارتفاع إصابات كورونا بآسيا… تراجع أسعار النفط

19 - مايو - 2021
منشأة نفطية (أرشيفية)

منشأة نفطية (أرشيفية)

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تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم الأربعاء، بفعل تجدد مخاوف الطلب مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا ومخاوف من ارتفاع التضخم، بما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يحد من النمو الاقتصادي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا بما يعادل 1.1 بالمئة إلى 67.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:52 بتوقيت غرينتش. وكانت قد تراجعت 1.1 بالمئة عند التسوية أمس الثلاثاء بعد ارتفاعها لفترة وجيزة لأكثر من 70 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 77 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 64.72 دولار للبرميل، وذلك بعدما فقدت 1.2 بالمئة أمس.

وكان ارتفاع خام برنت إلى 70 دولارا مدفوعا بالتفاؤل حيال استئناف أنشطة اقتصادية بالولايات المتحدة وأوروبا، وهما من أكبر مستهلكي النفط في العالم، لكنها تراجعت في وقت لاحق وسط مخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود في آسيا مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند وتايوان وفيتنام وتايلاند، ما دفع إلى موجة جديدة من فرض القيود على التحركات.

وقالت فاندانا هاري، محللة شؤون الطاقة لدى فاندا إنسايتس في سنغافورة ”برهنت تعاملات الأمس مجددا على أن مستوى 70 دولارا يشير إلى ارتفاعات غير منطقية“، مضيفة أنه ”لا يزال تقييم آفاق الطلب العالمي ينطوي على صعوبة لأن عمليات استئناف الأنشطة والقيود في جميع أنحاء العالم ربما تكون الأكثر اختلافا منذ بداية الجائحة“.

    المصدر :
  • رويترز

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