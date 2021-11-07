نجاة رئيس الوزراء العراقي من محاولة اغتيال فاشلة

نجا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال فاشلة، تمت عبر استهداف منزله بواسطة طائرة مسيرة مفخخة.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن “محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد”.

وأكد البيان أن “الرئيس لم يصاب بأي أذى وهو بصحة جيدة، والقوات الأمنية تقوم بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة” .

وعقب الهجوم الفاشل، نشر الكاظمي تغريدة على حسابه على الإنترنت طمأن فيها الشعب العراقي على وضعه الصحي.

وقال الكاظمي: “كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه. أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق.”

وأفادت مصادر طبية عن وقوع عدد من الإصابات البسيطة، إضافة إلى بعض الأضرار المادية.

استهداف الكاظمي، يأتي بالتزامن مع الاحتقان السياسي الذي تعيشه البلاد، جراء رفض بعض الأحزاب الخاسرة في الانتخابات العراقية الأخيرة، لنتائج تلك الانتخابات.

يشار إلى أن زعيم مليشيا عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، كان قدد أطلق تهديدات ضد الكاظمي، متهماً إياه بالمسؤولية عن مقتل شخصين من عناصر الأحزاب الخاسرة، وذلك خلال أعمال شغب اندلعت في البلاد خلال الأيام الماضية.