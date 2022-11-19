نجاح مؤتمر المناخ على المحك.. ومصر تدعو للارتقاء إلى مستوى الحدث

دعا سامح شكري رئيس مؤتمر المناخ (كوب27) ما يقرب من 200 دولة مجتمعة في مصر إلى “الارتقاء إلى مستوى الحدث”، في وقت أصبح فيه نجاح المؤتمر على المحك.

وفي حديثه بعد يوم من الموعد المفترض لانتهاء المؤتمر، قال شكري إنه يعلم أن هناك الكثير من “الاستياء” بين جميع الأطراف، لكنه دعا الدول إلى إبداء التصميم على التوصل إلى توافق.

الاتحاد الأوروبي يهدد بالانسحاب

وحذر الاتحاد الأوروبي من استعداده للانسحاب من مفاوضات المناخ إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة مُرضية، لكنه قال إنه لا يزال يعتقد أن في الإمكان إبرام اتفاق، السبت، بين المفاوضين في قمة كوب27 في مصر.

ودعا فرانس تيمرمانس مسؤول سياسات المناخ في الاتحاد الأوروبي، في حديثه للصحفيين على هامش القمة، الأطراف الأخرى في المفاوضات إلى اتخاذ خطوات تتوافق مع جهود الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق.

ويستعد المفاوضون في مؤتمر المناخ كوب27 المنعقد في شرم الشيخ في مصر لبذل مساعي أخيرة، السبت، من أجل التوصل إلى اتفاق بعد أن أدت الخلافات المستمرة بشأن التمويل إلى تمديد المحادثات المستمرة منذ أسبوعين.