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نجت من الغزو النازي.. غضبٌ في روسيا بعد اعتقال امرأة مسنّة (فيديو)

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 3 - مارس - 2022 2:07 مساءً
الناشطة والفنانة الروسية "ييلينا اوسيبوفا"

الناشطة والفنانة الروسية "ييلينا اوسيبوفا"

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اعتقلت الشرطة الروسية امرأة مسنة شاركت في احتجاج مناهض للحرب على اوكرانيا في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

“ييلينا اوسيبوفا” البالغة من العمر ٧٧ سنة، هي ناشطة معروفة وفنانة نجت من الحصار النازي في معركة لينينغراد عندما كانت طفلة. وكانت المواطنة الروسية موجودة في احد الاحتجاجات المنظمة في المدينة أمس الأربعاء، حاملةً لافتتيتن تطالب فيهما الجنود الروس بالتوقف عن العمليات العسكرية في اوكرانيا.

وتظهر في الفيديو السلطات الروسية وهي تحاول ايقافها، بينما كانت الجموع تطلق شعارات مناهضة للحرب. وانتشرت تقارير اعلامية تفيد بأن آلاف المواطنين قد اوقفوا حتى الآن.

وكان مئات الأشخاص قد تجمعوا في الشوارع في سان بطرسبرغ ومدن روسية أخرى منذ بدء الغزو الأسبوع الماضي.

وانتشر فيديو اعتقالها على نطاق واسع على موقعي تويتر وريديت، حيث أشاد رواد مواقع التواصل بشجاعة المرأة وسط ادانات للجيش الروسي لقمع الاحتجاجات المناهضة للغزو.

وعلق أحد الأشخاص على مقطع الفيديو متسائلا: ” أي نوع من الحكومات هذا الذي يخاف من امرأة مسنة تحمل لافتات احتجاج؟” وقال متابع آخر: ” لفتتني مقاطع فيديو كثيرة متداولة من الحرب، غير ان هذا الفيديو أثار غضبي”.

وعلّق آخرون:” تخيل ان ترسل امرأة مسنة الى السجن، بعدما نجت، ليس فقط من الغزو النازي، بل ايضا من تاريخ سلطة بلادها الدموي”.

ويتزامن هذا الاعتقال، مع استمرار الاعتداءات الروسية على خاركيف ثاني أكبر المدن الأوكرانية، وسط قصف عنيف، وسقوط مدينة “خيرسون” الجنوبية وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم. وقد أدى الغزو الى فرار أكثر من مليون شخص حتى الآن وفق تقرير الأمم المتحدة.

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