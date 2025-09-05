نجل زعيمة ميانمار السابقة: صحة سو تشي تتدهور

قال نجل زعيمة ميانمار السابقة والمحتجزة أونج سان سو تشي الجمعة إن والدته تعاني من مشاكل متفاقمة في القلب وتحتاج إلى رعاية طبية عاجلة، في مناشدة للإفراج الفوري عنها وإخراجها من الحجز “القاسي والمهدد للحياة”.

وقال كيم أريس لرويترز إن سو تشي (80 عاما)، التي يحتجزها الجيش منذ انقلاب أطاح بحكومتها في عام 2021، طلبت عرضها على طبيب قلب منذ حوالي شهر، لكنه لم يتمكن من تحديد ما إذا تمت الموافقة على الطلب.

وأضاف في اتصال هاتفي من لندن “بدون فحوصات طبية متخصصة… من المستحيل معرفة حالة قلبها… أنا قلق للغاية. لا توجد طريقة للتحقق مما إذا كانت حتى على قيد الحياة”.

وذكر أريس أن والدته الحائزة على جائزة نوبل للسلام تعاني أيضا من مشاكل في العظام واللثة، وأنها قد تكون أصيبت في زلزال مارس آذار الذي أودى بحياة أكثر من 3700 شخص.

ودعا في مقطع مصور على فيسبوك إلى إطلاق سراحها هي وكل السجناء السياسيين في ميانمار.

ولم يرد المتحدث باسم الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش في ميانمار على اتصالات هاتفية من رويترز طلبا للتعليق. ولم ترد وزارة الإعلام على أسئلة عبر البريد الإلكتروني.

وتقضي سو تشي، وهي رمز للحركة المؤيدة للديمقراطية في ميانمار، حكما بالسجن لمدة 27 عاما بتهم تشمل التحريض والفساد وتزوير الانتخابات، وهي تهم تنفيها كلها.