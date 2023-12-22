"نحن أقوى سويًا".. دبلوماسي أوكراني يُرحّب بوزير الخارجية البولندي في كييف

أعلن سفير أوكرانيا لدى بولندا، أنّ وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، وصل إلى كييف في أول زيارة رسمية له للخارج.

وقال السفير فاسيل زفاريتش على منصة “إكس” تعليقًا على صورة شخصية نشرها سيكورسكي تظهره فيما يبدو في العاصمة الأوكرانية: “مرحبًا بكم في كييف! نشكركم على دعم أوكرانيا. نحن أقوى سويًا”.

جاء ذلك في وقت أعلن مسؤولون أنّ عددًا كبيرًا من الطائرات المسيرة الروسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، مما أسفر عن إصابة اثنين وإلحاق أضرار ببنايات سكنية في المدينة، في أحدث هجوم ليلي بالمُسيرات تنفذه موسكو.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن هذا هو سادس هجوم من نوعه على العاصمة هذا الشهر، ويأتي في إطار هجمات أكبر بأسراب كبيرة من الطائرات المسيرة استهدفت مناطق في وسط وجنوب وغرب أوكرانيا.

وأضافت القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت 24 من 28 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا خلال الليل.