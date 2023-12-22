الجمعة 9 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 22 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"نحن أقوى سويًا".. دبلوماسي أوكراني يُرحّب بوزير الخارجية البولندي في كييف

منذ ساعة واحدة
علما أوكرانيا وبولندا

علما أوكرانيا وبولندا

A A A
طباعة المقال

أعلن سفير أوكرانيا لدى بولندا، أنّ وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، وصل إلى كييف في أول زيارة رسمية له للخارج.

وقال السفير فاسيل زفاريتش على منصة “إكس” تعليقًا على صورة شخصية نشرها سيكورسكي تظهره فيما يبدو في العاصمة الأوكرانية: “مرحبًا بكم في كييف! نشكركم على دعم أوكرانيا. نحن أقوى سويًا”.

جاء ذلك في وقت أعلن مسؤولون أنّ عددًا كبيرًا من الطائرات المسيرة الروسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، مما أسفر عن إصابة اثنين وإلحاق أضرار ببنايات سكنية في المدينة، في أحدث هجوم ليلي بالمُسيرات تنفذه موسكو.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن هذا هو سادس هجوم من نوعه على العاصمة هذا الشهر، ويأتي في إطار هجمات أكبر بأسراب كبيرة من الطائرات المسيرة استهدفت مناطق في وسط وجنوب وغرب أوكرانيا.

وأضافت القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت 24 من 28 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا خلال الليل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الولايات المتحدة وروسيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بسبب أصولها المجمدة.. روسيا تُهدّد أميركا بقطع العلاقات الدبلوماسيّة
العاصمة الأوكرانية كييف - أرشيفية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
للمرة السادسة هذا الشهر.. روسيا تُهاجم كييف بأسراب كبيرة من المسيّرات
منجم ذهب
شرطة بيرو تكشف عن حادث في منجم للذهب ومقتل عمّال

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
خبير عسكري يكشف مفاجأة.. هذا ما يعنيه سحب الجيش الإسرائيلي للواء غولاني!
آلية عسكرية إسرائيلية تقصف قطاع غزة
توقعات "صادمة" لموقع ستراتفور الاستخباراتي لعام 2024.. ما مصير لبنان وغزة!؟
كتائب القسام تقنص ضابطاً إسرائيلياً شمال غزة
غزة تحت النار
فيديو.. "غول القسام" تقنص ضابطاً إسرائيلياً شمال غزة