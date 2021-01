“نحن في الداخل”.. مشرع جمهوري ينشر فيديو مشاركته في اقتحام الكونغرس

اقتحم المئات من أنصار الرئيس دونالد ترامب ، الأربعاء، مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن بينهم أعضاء ونواب ، إذ نشر العضو المنتخب مؤخرا في مجلس نواب ولاية ويست فرجينيا، ديريك إيفانز، مقطع فيديو له وهو يقتحم الكوتغرس ، مع آخرين مؤيدين.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي تم حذفه لاحقا، لكن صحفيا قام بتصويره وأعاد نشره، صوت إيفانز وهو يصرخ “نحن في الداخل! ديريك إيفانز داخل مبنى الكابيتول!”.

سلوك إيفانز لقي إدانة من زملائه المشرعين من الحزبين، ووصف رئيس مجلس نواب الولاية، الجمهوري روجر هانشو، المشاغبين بأنهم “غير وطنيين وغير أميركيين”، في حين غرّد الديمقراطي شون فلوهارتي، بأن إيفانز “غير لائق للمنصب في ويست فرجينيا”، بل “تليق به المحاكمة”.

لكن إيفانز، الذي ترشح للمنصب كناشط محافظ، نشر تفسيرا على صفحته في فيسبوك، مفاده بأنه “كان هناك كعضو مستقل في وسائل الإعلام”، وأنه لم يشارك في أي تدمير.

A cell phone recording of a portion of now-deleted video. “We’re in! We’re in! Derrick Evans is in the Capitol!” https://t.co/IKQzeLoVFf pic.twitter.com/pacZiVN0Cp

— Brad McElhinny (@BradMcElhinny) January 6, 2021