نحو 400 ألف أراكاني لجأوا إلى بنغلاديش هربًا من ميانمار

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، الأربعاء، أن عدد مسلمي أراكان الذين لجأوا إلى بنغلاديش هربًا من أعمال العنف التي اندلعت بميانمار في 25 أغسطس الماضي، قارب الـ 400 ألف شخص بينهم 220 ألف طفل دون 18 سنة.

وقال المتحدث باسم “يونيسيف” كريستوف بوليراك خلال متابعته المساعدات التي تقدمها المنظمة للاجئي أراكان في مخيمات بمدينة “كوكس بازار” في بنغلاديش إن “توافد اللاجئين من أراكان يستمر نحو المخيمات في كوكس بازار.

الأعداد تتزايد يوما بعد يوم”

وأضاف المتحدث أن العديد من لاجئي أراكان يبحثون عن أماكن لجوء أخرى خارج المخيمات المذكورة. وشدد بوليراك على أن اللاجئين القادمين إلى المخيمات مرهقون جدًا بسبب الجوع والتعب، وأن الأطفال على وجه الخصوص “غير محميين”.

وأكد المسؤول الأممي على أنهم سجلوا حتى الآن ألفا و822 طفلا قدموا إلى المخيمات ممن فقدوا أسرهم، مشيرا إلى أنهم يتوقعون بأن يكون العدد أكثر من ذلك بكثير.

وأوضح أن أولويتهم هي تحديد عدد الأطفال الذين افترقوا عن أسرهم، للحيلولة دون تعرضهم للاستغلال. ولفت إلى أن سكان المخيمات يعانون من عدم توفر مياه نقية، محذرًا من الأمراض المعدية التي قد تنجم عن المياه الملوثة.

ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية بحق المسلمين الروهنغيا في إقليم أراكان (راخين)، أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين، بحسب ناشطين أراكانيين.