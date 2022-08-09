نداء لتوفير 4 مليارات دولار للاستجابة لأزمة أوكرانيا الإنسانية

قالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن توفير المساعدات الإنسانية لأوكرانيا بين مارس ونهاية العام الحالي بات يتطلب دعما ماليا يقدر بـ4,3 مليارات دولار، أي بزيادة تتخطى الملياري دولار عن التقديرات السابقة.

وقال، ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي إن “الاحتياجات المالية ارتفعت من 2,25 مليار دولار (وفق تقديرات أبريل) إلى 4,3 مليارات دولار”.

وكان يفترض أن تغطي المبالغ المطلوبة الفترة الممتدة بين مارس وأغسطس، لكن تم تمديدها حتى نهاية العام “بسبب تفاقم الأوضاع” وقرب حلول موسم البرد.

وشدد دوجاريك على أن “أكثر من ربع الشعب الأوكراني، 17,7 مليون شخص بين رجال ونساء وأطفال، سيكونون بحاجة إلى مساعدات إنسانية في الأشهر المقبلة أي بزيادة قدرها حوالي مليوني شخص مقارنة بشهر أبريل”.

وبحسب مكتب منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا، استفاد 11,7 مليون شخص في أوكرانيا من مساعدة إنسانية مرة واحدة على الأقل بين نهاية فبراير ونهاية يوليو.

وشدد المكتب في تقرير تقييمي للاحتياجات نشره، الاثنين، على أن “هذه الاحتياجات مستمرة بالتزايد” بعد خمسة أشهر على بدء الحرب.

وأشار إلى أن “ملايين الأشخاص في مختلف أنحاء البلاد عانوا مدى أشهر من أعمال عدائية مكثّفة” ومن نقص في المواد الغذائية والمياه والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية.

وقال دوجاريك إن المبالغ التي تم جمعها منذ النداء الإنساني الطارئ الأول بلغت 2,38 مليار دولار، مشددا على أن هذا الدعم “غير مسبوق”.

والنداء الجديد للفترة الممتدة حتى ديسمبر هو مبدئيا الأخير. لكن دوجاريك شدد على أن “الأوضاع قد تشهد مزيدا من التدهور مع قرب موسم الشتاء”.