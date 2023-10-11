نداء من الأونروا.. لجمع 104 ملايين دولار من أجل مساعدات منقذة للحياة في غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) اليوم الأربعاء أنها تسعى لجمع 104 ملايين دولار من أجل مساعدات منقذة للحياة قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي انتقامي في أعقاب هجمات شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل.

وقالت الأونروا في بيان: “تسعى الأونروا بشكل عاجل للحصول على 104 مليون دولار من أجل تمكين استجابتها الإنسانية متعددة القطاعات على مدار التسعين يوما القادمة”.

وأضافت: “ستغطي الأموال المطلوبة الاحتياجات العاجلة الغذائية وغير الغذائية والصحة والمأوى والحماية لما يصل إلى 250000 شخص يبحثون عن الأمان في ملاجئ الأونروا في مختلف أرجاء قطاع غزة المدمر إضافة إلى 250000 لاجئ من فلسطين آخرين داخل المجتمع المحلي”.