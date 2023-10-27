السبت 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 28 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

نداء من القيادي في حماس "حسام بدران" لأهالي الضفة الغربية: "هذا أوان السلاح"

منذ 4 ساعات
عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران

عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران

A A A
طباعة المقال

وجه عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران نداء عاجلا لأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بضرورة التحرك بشكل عاجل وخاصة مع اشتداد القصف الإسرائيلي العنيف على جميع مناطق قطاع غزة من البر والبحر والجو.

وقال بدران في رسالة مصورة: “لا يجوز أن تترك غزة وحدها خصوصاً هذه الليلة”، مطالباً بخروج مسيرات في عدد كبير من مناطق الضفة الغربية، إسناداً لقطاع غزة في ظل عزله التام عن العالم واستمرار القصف الإسرائيلي.

وطالب بدران الجميع في الضفة الغربية بحمل السلاح إن كان من الجهات الرسمية أو الفصائل المقاومة، وتقديم الإسناد اللازم لأهل غزة.

 

    المزيد من أخبار العالم

    مسيرة في نابلس للتضامن مع غزة
    طوفان الأقصى
    "تصاعد الغضب" في الضفة.. مواجهات ومسيرات إثر هجوم غير مسبوق على غزة
    البيت الأبيض
    البيت الأبيض: أمريكا لا ترسم خطوطاً حمراء لإسرائيل
    أسامة حمدان
    أسامة حمدان: سيرى العالم آثار الملحمة البطولية التي خاضها المقاومون في غزة

    الأكثر قراءة

    آثار الدمار في محيط مستشفى المعمداني
    طوفان الأقصى
    صحيفتا لوموند ونيويورك تايمز تكشفان الحقيقة.. صاروخ مجزرة المعمداني انطلق من هنا!
    الجيش الاسرائيلي
    طوفان الأقصى
    فيديو.. إسرائيل توثق: جنودنا دخلوا غزة ليلاً
    الجيش الاسرائيلي
    طوفان الأقصى
    "القنابل الإسفنجية".. الخطوة المقبلة لإسرائيل في حربها ضد حماس