نداء من القيادي في حماس "حسام بدران" لأهالي الضفة الغربية: "هذا أوان السلاح"

وجه عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران نداء عاجلا لأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بضرورة التحرك بشكل عاجل وخاصة مع اشتداد القصف الإسرائيلي العنيف على جميع مناطق قطاع غزة من البر والبحر والجو.

وقال بدران في رسالة مصورة: “لا يجوز أن تترك غزة وحدها خصوصاً هذه الليلة”، مطالباً بخروج مسيرات في عدد كبير من مناطق الضفة الغربية، إسناداً لقطاع غزة في ظل عزله التام عن العالم واستمرار القصف الإسرائيلي.

وطالب بدران الجميع في الضفة الغربية بحمل السلاح إن كان من الجهات الرسمية أو الفصائل المقاومة، وتقديم الإسناد اللازم لأهل غزة.

عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران يوجه نداء عاجلا لأبناء الضفة الغربية: "هذا آوان السلاح"#Gaza_Genocide #طابا #غزة_العزة #غزه_تقاوم pic.twitter.com/oRUWc6qWLA — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) October 27, 2023