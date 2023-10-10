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نزوحٌ جماعي في غزة.. الملاجئ مكتظة ولا مياه للشرب!

منذ 3 دقائق
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أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أن أكثر من 180 ألف شخص في غزة لجأوا إلى 83 مدرسة تابعة لها.

وقالت المتحدثة باسم “الأونروا” تمارا الرفاعي إن الوكالة ليست مهيأة لاستقبال أكثر من 150 ألف شخص، فيما تستمر حركة النزوح على نطاق واسع مع احتدام القصف.

كما أعلنت الاونروا أن الملاجئ في غزة مكتظة والمياه الصالحة للشرب محدودة للغاية.

وأوضحت أن نصف مليون شخص توقفوا عن تلقي المساعدات الغذائية الحيوية، جراء اضطرارها لإغلاق جميع مراكز توزيع الغذاء البالغ عددها 14، معلنة أن أحد موظفي الوكالة وثلاثة من تلاميذها قضوا في ظل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

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