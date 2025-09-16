نزوح الآلاف من مدينة غزة.. والجيش الإسرائيلي يعلن بدء المرحلة الثانية من احتلال المدينة!

فلسطينيون نازحون، فروا من شمال غزة بسبب عملية عسكرية إسرائيلية، يتجهون جنوباً بعد أن أمرت القوات الإسرائيلية سكان مدينة غزة بالإخلاء إلى الجنوب، في وسط قطاع غزة في 15 سبتمبر 2025. رويترز

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء بدء المرحلة الثانية من احتلال مدينة غزة بهدم البنى التحتية لحماس.

وحذر الجيش السكان من خطورة البقاء في مناطق الصراع، داعيا المدنيين إلى الانتقال فورا إلى المناطق الجنوبية من وادي غزة عبر شارع الرشيد سواء سيرا على الأقدام أو باستخدام المركبات.

ودعا البيان سكان غزة للانضمام إلى أكثر من 40% من سكان المدينة الذين غادروها بالفعل حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم، في ظل استمرار العمليات العسكرية المستهدفة البنى التحتية لحركة حماس.

من جهته قال رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية مكثفة في مدينة غزة.

ومع بدء الهجوم البري على مدينة غزة، أكبر مدن القطاع الفلسطيني المحاصر، تصاعد نزوح السكان من المدينة نحو الجنوب.

فقد نزح خلال الأيام الماضية، 350 ألف شخص من مدينة غزة جنوباً، وفق ما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.

فيما توقع الجيش أن تتصاعد عمليات النزوح مع التقدم العسكري، علماً أن الدبابات الإسرائيلية لا تزال في مواقعها عند حي الشيخ رضوان، وغيره، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

ووثقت مشاهد حديثة من المنطقة نزوح آلاف السكان نحو جنوب القطاع، على الرغم من تحذيرات الأمم المتحدة من عدم وجود أماكن آمنة للفارين من الحرب المستمرة منذ نحو سنتين.

“غزة تحترق”

بالتزامن أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن “غزة تحترق” بعدما شنت إسرائيل ضربات جوية مكثفة خلال الليل. وأضاف في منشور على تيليغرام أن “الهجوم يستهدف تأمين إطلاق سراح الرهائن وهزيمة حركة حماس”

كما شدد على “أن إسرائيل لن تتراخى أو تتراجع حتى تكتمل المهمة.”

أتى ذلك، فيما نفذت طائرات حربية إسرائيلية غارات شبه مستمرة على مدينة غزة خلال الليل، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

كما أشارت إلى دخول الدبابات الإسرائيلية مشارف المدينة، حيث يُعتقد أن مئات الآلاف من الأشخاص لايزالون داخلها.

بينما أكد مسؤولون إسرائيليون أن العملية الحالية في غزة تشكل بداية هجوم بري على أكبر مدينة في القطاع، حسبما أفاد موقع أكسيوس ليلا.

وكان نازحون فلسطينيون من غزة أكدوا سابقا للعربية ألا أماكن آمنة في الجنوب. كما شدد العديد منهم على الوضع الكارثي الذي يعيشون في ظله منذ أشهر طويلة، وسط شح المساعدات والغذاء، فضلا عن تصاعد القصف الإسرائيلي.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت أقرت أواخر الشهر الماضي خطة لاحتلال كامل مدينة غزة، رغم معارضة القادة العسكريين، ووسط تحذيرات أممية من تنامي الكارثة الإنسانية في القطاع.

وتحتل القوات الإسرائيلية حاليا ما يقارب 75% من القطاع الفلسطيني المدمر.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و905 شهيد، و164 ألفا و926 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 425 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.