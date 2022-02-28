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نزيف الخسائر يتواصل.. عملاق أوروبي جديد ينسحب من روسيا

28 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 28 - فبراير - 2022 10:18 مساءً
شركة رويال داتش شل

شركة رويال داتش شل

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أعلنت شركة رويال داتش شل للنفط ، اليوم الاثنين، انسحابها من روسيا على خلفية هجومها على أوكرانيا، بسبب تأثير الهجوم الذي أمر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على الاستثمارات الاجنبية والخبرات في قطاع الطاقة.

ورويال داتش شل ‏ المعروفة باسم شل، هي شركة نفط متعددة الجنسيات بريطانية وهولندية الأصل، تعتبر ثاني أكبر شركة طاقة خاصة في العالم.

وأعلنت شل اعتزامها الانسحاب من مشروعاتها المشتركة مع “غازبروم” والكيانات ذات الصلة، بما في ذلك حصة بنسبة 27.5 في المئة في مشروع الغاز الطبيعي المسال “سخالين 2″، وحصة بنسبة 50 في المئة في مشروع “السيل الشمالي”.

كذلك تعتزم الشركة إنهاء مشاركتها في مشروع خط أنابيب “نورد ستريم 2″، بحسب ما ذكرت وكالة الأسوشيتد برس.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة شل بن فان بيردن: “لقد تعرضنا لصدمة جراء الخسائر في الأرواح في أوكرانيا، وهو ما نشجبه، نتيجة عمل عدواني عسكري أخرق يهدد الأمن الأوروبي”.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان منافستها شركة “بي بي”، خططا للتخلي عن حصتها البالغة 20 في المئة في “روسنيفت”، التي تسيطر عليها الحكومة الروسية.

واليوم الاثنين أيضا، قالت شركة “إكوينور” النرويجية إنها ستوقف استثمارها الجديد في روسيا وسوف تبدأ في بيع ممتلكاتها في روسيا.

ويعد استثمار شركة شل الأكثر أهمية في روسيا هو حصتها في مشروع “سخالين 2″، في المياه القريبة من جزيرة “سخالين”، قبالة الساحل الشرقي لروسيا.

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