نستله: التأثير غير المباشر للرسوم الجمركية "غير واضح"

أعلنت شركة نستله السويسرية الخميس أن التأثير غير المباشر للرسوم الجمركية الأمريكية “غير واضح”.

وسجلت الشركة نموا عضويا في المبيعات للربع الأول فاق التوقعات بعد أن رفعت أكبر شركة أغذية معلبة في العالم أسعار ألواح شيكولاتة كيت كات وقهوة نسكافيه.

وأبقت الشركة السويسرية على توقعاتها لعام 2025، مشيرة إلى أنها لا تزال تتوقع تحسن نمو المبيعات العضوية وأشارت تقديراتها إلى هامش ربح تشغيلي تجاري أساسي عند 16 بالمئة أو أكثر.

وقال الرئيس التنفيذي لوران فريكس في بيان “يستند هذا إلى تقييمنا للتأثير المباشر للرسوم الجمركية الحالية وقدرتنا على التكيف”.

وأضاف “لا تزال الآثار غير المباشرة -على المستهلكين والعملاء، وكذلك على العملات وأسعار السلع- غير واضحة في هذه المرحلة”.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية واسعة النطاق على عدة دول حول العالم خلال الأشهر القليلة الماضية، مما أثار مخاوف من دخول الولايات المتحدة، إحدى أكبر أسواق نستله، في حالة ركود، وسط ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وذكرت نستله أن النمو العضوي للمبيعات، الذي يستثني تأثير تقلبات أسعار العملات وعمليات الاستحواذ، ارتفع 2.8 بالمئة في الربع الأول المنتهي في 31 مارس\آذار. وكان المحللون يتوقعون نموا عضويا متوسطا في المبيعات 2.5 بالمئة.

وارتفع إجمالي المبيعات 2.3 بالمئة إلى 22.6 مليار فرنك سويسري (27.28 مليار دولار أمريكي)، متجاوزا بقليل توقعات المحللين عند 22.5 مليار فرنك.