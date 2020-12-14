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نشر مقطع فيديو لطائرة سليماني في بغداد قبل اغتياله

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 14 - ديسمبر - 2020 8:20 صباحًا
قاسم سليماني

قاسم سليماني

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نشرت وسائل إعلام إيرانية مقربة من الحرس الثوري ، مساء الأحد، مقطع فيديو من داخل مطار العاصمة العراقية بغداد، حيث تهبط طائرة تقل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني وعدد من مرافقيه بالمطار لحظة وصوله قادماً من العاصمة دمشق.

وذكر موقع ”الأخبار العاجلة“ الإيراني، أن ”هذا الفيديو نشرته قناة صابرين نيوز العراقية عبر تطبيق تلغرام، يظهر وصول الطائرة التي كان على متنها الجنرال قاسم سليماني في آخر رحلة له إلى العراق قادماً من سوريا“.

كما يظهر الفيديو عناصر ينزلون من سيارة داخل مطار بغداد وهم يهرعون إلى الطائرة التي فيها قاسم سليماني عند هبوطها بالمطار.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت في الثالث من كانون الثاني الماضي، أنها اغتالت قاسم سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بطائرة مسيرة عند خروج موكبهم من مطار بغداد.

وأشارت قناة ”صابرين نيوز“ المقربة من كتائب حزب الله العراق المدعومة من الحرس الثوري، بنشر ما أسمته بـ“تفاصيل عن العملاء والخونة“ الذين ساهموا في اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وعدد من مرافقيهم.

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