الجمعة 28 محرم 1444 ﻫ - 26 أغسطس 2022 |
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نشر وثيقة منقّحة تكشف سبب مداهمة منزل ترامب

منذ 4 دقائق
دونالد ترامب

دونالد ترامب

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قام القضاء الأميركي، الجمعة، بنشر وثيقة قضائية تحدّد أسباب الشرطة الفدرالية لتفتيش منزل الرئيس السابق “دونالد ترامب” في فلوريدا، تم تنقيح مضمونها إلى حد كبير لصالح التحقيق.

وكان القاضي الفدرالي “بروس راينهارت” قد أمر وزارة العدل بنشر هذه الوثيقة الأساسية التي من المفترض أن توضح بالتفصيل الأسباب التي أدت إلى التحقيق مع دونالد ترامب، مشيرًا إلى المصلحة العامة في المداهمة غير المسبوقة لمنزل رئيس أميركي سابق.

غير أن القاضي قبِل طلب الوزارة بتنقيح أجزاء مهمة من الوثيقة – التي كان من الممكن أن تكشف هوية بعض الفاعلين في القضية – باسم الحاجة “الملحة” لحماية التحقيقات.

وانتظرت السلطات حتى اللحظة الأخيرة ونشرت الوثيقة التي جاءت في 38 صفحة بعيد الساعة 12,00 (16,00 ت غ) وهو الموعد النهائي الذي حدده القاضي راينهارت.

وقد عارضت نشر الوثيقة المذكورة بحجة أنها تتطلب تنقيحًا “مهمًا لدرجة أنه سيفرغ النص المسرب من أي محتوى مهم”.

وفي 8 آب، داهم مكتب التحقيقات الفدرالي مقر إقامة دونالد ترامب في فلوريدا مارالاغو، وصادر صناديق من الوثائق السرية التي لم يعدها الجمهوري بعد مغادرة البيت الأبيض رغم الطلبات المتكررة.

دونالد ترامب الذي ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، لطالما انتقد هذه العملية التي يرى أنها مثال على “الحملة الشعواء” التي تستهدفه.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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