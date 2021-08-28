نشطاء إيرانيون: نحن على أعتاب موت جماعي مروّع!

أدى تردي الأوضاع الصحية والاجتماعية في إيران إلى زيادة مقلقة جداً في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وقد اتهم نشطاء إيرانيون على وسائل التواصل سياسات النظام الحاكم في إيران بأنها السبب في تفاقم “أوضاع الإصابات وقتل الناس”، حسبما نقل موقع “إيران إنترناشونال”.

ودعا 10 نشطاء المنظمات الدولية إلى اتخاذ “إجراءات جدية” فيما يتعلق باحتواء كورونا بما في ذلك إلزام استيراد اللقاح بالمقدار اللازم.

وبعث كل من جعفر بناهي، ونرجس محمدي، وشهناز أكملي، وإسماعيل بخشي، ومحمد حبيبي، ومحمد رسول اف، ومحمد سيف زاده، وجعفر عظيم زاده، وأكرم نقابي، ومحمد نوري زاد، برسالتهم إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمين العام لمنظمة الصحة العالمية ورئيس منظمة أطباء بلا حدود.

وحذر هؤلاء النشطاء في رسالتهم من أنه في عدم اتخاذ إجراءات جدية فسوف “نواجه موتًا جماعيًا مروعًا”.

وأشارت الرسالة إلى ارتفاع إحصاءات الوفيات بسبب كورونا في إيران إلى أكثر من 700 شخص في اليوم الواحد، ومنع استيراد اللقاحات الأميركية والبريطانية نظرًا لأوامر المرشد الإيراني، علي خامنئي، بهذا الخصوص.

وأكد النشطاء المدنيون أن الحظر المفروض على استيراد لقاح موثوق عالميًا جعل الشعب الإيراني عُرضة لانتشار هذا الفيروس القاتل.

وشددت الرسالة على أن “التصريحات غير المسؤولة والكاذبة والمضللة لعدد كبير من المسؤولين الإيرانيين في هذا الصدد هي ضمن أسباب فشلهم وتقاعسهم في احتواء تفشي كورونا وزيادة الوفيات في إيران”.

وأكد هؤلاء النشطاء المدنيون والسياسيون أنه على الرغم من “سياسات الجمهورية الإسلامية بشأن كورونا وإعلان المرشد عن منع استيراد لقاح كورونا، لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والكافية لمكافحة كورونا، وليس هذا فحسب، بل تم اتخاذ سياسة تساعد على تسجيل المزيد من الإصابات والوفيات وذلك عبر تجاهل التطعيم من قبل المسؤولين والدعاية لإقامة مختلف المراسيم الدينية الجماعية.

علمًا أن إيران سجلت في 24 أغسطس (آب) الحالي أعلى عدد للوفيات بسبب كورونا بتسجيل 709 وفيات خلال 24 ساعة، وهو ما يعتبر رقمًا قياسيًا منذ تفشي كورونا في إيران، كما تم في الأيام الأخيرة تسجيل أكثر من 500 وفاة يوميًا بشكل متتالٍ.

فيما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت 28 أغسطس (آب)، عن تسجيل 614 وفاة بسبب كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تسجيل 26034 إصابة جديدة بالفيروس خلال الفترة المذكورة.